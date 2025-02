“Alza la voce. La tua musica contro il bullismo”: un contest per le scuole della Campania

Canzoni composte e interpretate dagli studenti campani per sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione e del contrasto al fenomeno del bullismo. È questo l’obiettivo di “Alza la voce. La tua musica contro il bullismo”, iniziativa programmata e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali che punta a coinvolgere i ragazzi nella lotta alle discriminazioni tramite il linguaggio universale della musica. La presentazione ha avuto luogo in occasione della “Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo” nella sala conferenze della Regione, alla presenza del cantautore napoletano Tony Tammaro, della cantante campana di origini nigeriane Stephani Ojemba, in arte Ste, e dell’attore Francesco Panarella della fiction “Mare Fuori”.

Il contest è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania: ciascun istituto partecipante è chiamato a realizzare un brano originale (testo e musica) che abbia obbligatoriamente quale tema il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e che presenti elementi di novità ed originalità. Il prodotto musicale, della durata minima di 60 secondi e massima di 180, deve essere compreso in una delle seguenti 5 categorie musicali: Rap, Trap, Neomelodica, Classica, Leggera/Pop. Ogni scuola potrà presentare al massimo un brano musicale, individuale o collettivo, che dovrà essere trasmesso entro le ore 12 del prossimo 28 marzo.

Una commissione di esperti, composta da un rappresentante di Scabec e da due esperti, selezionerà i 10 migliori brani per ciascuno dei due gradi scolastici, tenendo conto di criteri come coerenza tematica, qualità, originalità e efficacia comunicativa. La proclamazione dei vincitori verrà celebrata nel corso di un evento conclusivo che si terrà entro la fine dell’anno scolastico, durante il quale le canzoni premiate saranno eseguite dagli studenti e da artisti di rilievo. Alle scuole vincitrici saranno inoltre assegnati buoni Feltrinelli del valore di 150 euro, mentre gli studenti premiati avranno l’opportunità di partecipare a un evento ufficiale della Regione Campania. In aggiunta, a conferma di quanto la cultura sia uno strumento strategico per la sensibilizzazione dei più giovani al rispetto e all’adozione di comportamenti sociali virtuosi, ai vincitori verrà consegnato un pass della famiglia campania>artecard, la card culturale promossa da oltre 15 anni da Regione Campania e Scabec che consente di visitare alcuni tra i più suggestivi siti culturali campani.

Il concorso “Alza la voce. La tua musica contro il bullismo” conferma il costante impegno di Regione Campania nella tutela delle nuove generazioni, tramite la promozione di progetti che uniscono creatività, educazione e prevenzione. Nella promozione dei sani valori insiti nel progetto quali il rispetto, la tolleranza e la lotta alle discriminazione, Regione Campania e Scabec saranno affiancati da alcuni partner d’eccezione, tra cui, oltre ai tre artisti presenti, Società Sportiva Calcio Napoli con il contributo del capitano Giovanni Di Lorenzo; i Foja con il frontman Dario Sansone; il regista Giuseppe Alessio Nuzzo del cast di “Mare Fuori” con il progetto transmediale e multipiattaforma “Interference”. IN ALTO IL VIDEO