Castel Volturno, Pineta Grande Hospital: eccellenza nella chirurgia robot-assistita

Castel Volturno (Caserta) – Pineta Grande Hospital è il primo centro in Campania a utilizzare “Hugo™ RAS”, il sistema di chirurgia robotica all’avanguardia di Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology. Dall’introduzione del sistema al Pineta Grande Hospital, la chirurgia robot-assistita è stata impiegata con successo in numerosi ambiti, tra cui ginecologia, urologia e chirurgia generale e bariatrica. Complessivamente, con Hugo™ RAS, sono stati eseguiti oltre 160 interventi, inclusa la prima cistectomia con ricostruzione robotica dalla Campania in giù e l’introduzione della chirurgia robotica per il trattamento delle ernie.

“Nel campo della chirurgia oncologica stiamo raggiungendo livelli di attività molto avanzati, grazie all’abilità degli specialisti e alla maneggevolezza della tecnologia robotica. Sono convinto che il 2025 segnerà un punto di svolta, con progressi ancora più significativi” spiega il dottor Vincenzo Schiavone, presidente del Pineta Grande Hospital. “Al momento, i tumori del colon-retto, del rene e della prostata – continua – sono le patologie principali che stiamo affrontando con successo e che sono già a pieno regime, che a breve si raggiungerà anche per gli interventi in ambito bariatrico e ginecologico. Grazie all’integrazione tra professionalità e tecnologia, il Pineta Grande Hospital sta diventando un punto di riferimento regionale nella chirurgia oncologica. Quando la competenza dei nostri medici altamente qualificati si unisce a strumenti tecnologici di eccellenza, i risultati non possono che essere straordinari”.

La struttura sanitaria, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, si caratterizza per l’elevata qualità delle cure e dei servizi, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla ricerca medica, grazie a sale operatorie modernamente attrezzate e tecnologie avanzate. “Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione dei nostri operatori tecnologie all’avanguardia, sempre al servizio del benessere del paziente. La chirurgia robotica ha dimostrato di migliorare la qualità della vita, riducendo complicanze e tempi di degenza. In appena un paio di giorni, un paziente può essere operato e dimesso, con benefici tangibili e oggettivi. Questo sistema garantisce un turnover elevato, una sicurezza maggiore per il paziente e offre strumenti avanzati, come la possibilità di ampliare le immagini durante l’intervento”, sottolinea il dottor Schiavone.

Il sistema “Hugo™ RAS” combina una visione tridimensionale in alta definizione con una tecnologia di precisione avanzata, che consente ai chirurghi di operare con estrema accuratezza. A questo si aggiunge la modularità delle 4 braccia robotiche separate e l’ergonomia della posizione del chirurgo alla console. Queste innovazioni consentono di operare con maggiore precisione, riducendo al minimo i danni ai tessuti circostanti. In oncologia, l’approccio consente una degenza più breve e tempi di recupero ridotti, migliorando la qualità della vita dei pazienti. “È evidente – conclude Schiavone – come le nuove tecnologie stiano trasformando la chirurgia, consentendo ai professionisti di operare con maggiore precisione. È importante comprendere l’importanza dell’evoluzione della medicina e applicare queste innovazioni per migliorare costantemente le pratiche chirurgiche”.