Aversa, Artedonna partner del Rumore Bim Festival dedicato a Raffaella Carrà

Aversa (Caserta) – Artedonna è partner della quarta edizione di “Rumore Bim Festival”, un contest musicale internazionale che parte dal comune di Raffaella Carrà, la città di Bellaria Igea Marina, in Emilia Romagna, in collaborazione con Anteros Produzione e la fondazione Verdeblu, e attraverso varie città d’Italia seleziona nuovi talenti per il mondo dello spettacolo con il supporto di una giuria qualificata.

I casting sono gestiti dalla società Service Kreativ, che si occupa dell’organizzazione delle tappe in forma esclusiva per le regioni Campania Puglia e Basilicata. La referente, architetto Emma Malinconico (socia di Artedonna), e il direttore artistico delle tre regioni, il maestro Carlo Morelli, seguiranno il tour a partire dalla prima tappa che si terrà in Campania sabato 8 febbraio, nella straordinaria e affascinante location della chiesa di San Potito, a Napoli.

Per iscriversi gratuitamente basta andare sul sito ufficiale nazionale: www.rumorebimfestival.it.