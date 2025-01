Gricignano – Incidente Frigocaserta, Prefettura: “Nessun pericolo per la popolazione”

Gricignano (Caserta) – Come già anticipato dall’Arpac, non sussistono danni ambientali e pericoli per la popolazione dopo la fuoriuscita di ammoniaca prodotta dall’incidente verificatosi ieri, nello stabilimento della “Frigocaserta” che ha provocato la morte di un operaio, il 19enne napoletano Patrizio Spasiano.

“Sono state effettuate, ieri e nella mattinata odierno – fa sapere l’organo di Governo territoriale – rilevazioni da parte dei tecnici del Dipartimento Arpa Campania – Direzione di Caserta. Dagli esiti riferiti, in tre punti interni ed esterni al perimetro aziendale, è stata riscontrata la presenza di ammoniaca con valori inferiori alle soglie stabilite dalla normativa nazionale ed europea. Negli altri punti esaminati, sono stati riscontrati valori al di sotto della capacità di rilevazione degli strumenti. Pertanto, l’Asl Caserta – Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che, in relazione all’evento, non sussiste alcuna condizione di attuale pericolo per la popolazione”.