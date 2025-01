Coppia ultraottantenne sposata da 64 anni muore a un’ora di distanza

Marito e moglie, sposati da 64 anni, sono morti per cause naturali a solo un’ora di distanza. Christian e Maria Runggaldier, rispettivamente classe 1935 e 1936, erano inseparabili e neanche la morte è riuscita ad allontanarli. Vivevano a Ortisei, in Trentino Alto-Adige.

Il quotidiano Dolomiten racconta questa storia d’amore d’altri tempi. Dopo le nozze, celebrate nel 1960, i coniugi hanno avuto cinque figli, quattordici nipoti e otto pronipoti. Ogni mattina gli abitanti di Ortisei potevano vederli passeggiare insieme per le strade e gustarsi il loro tradizionale caffè al bar. Nonostante qualche acciacco dovuto all’età, i due conducevano una vita tranquilla. Fino allo scorso dicembre, quando le loro condizioni di salute sono velocemente peggiorate.

Il 17 dicembre, poco prima di mezzanotte – si legge sul giornale – Christian e Maria si sono stretti per l’ultima volta la mano. All’alba l’89enne è deceduto serenamente in presenza dei figli, solo un’ora dopo l’amatissima moglie 88enne l’ha seguito.