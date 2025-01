Fermato dai carabinieri, getta dal finestrino ovetti pieni di droga: 33enne arrestato nel Casertano

Appena i carabinieri gli hanno intimato l’alt per un controllo, lui, prima di arrestare la marcia della sua Lancia Ypsilon, ha velocemente aperto il finestrino sul lato passeggero e, con una mossa fulminea, ha gettato via un ovetto in plastica di colore arancione e un calzino arrotolato con all’interno altri quattro ovetti.

E’ accaduto a Vairano Patenora, nel Casertano, durante un posto di blocco in via Lazio. Prontamente recuperati dai militari della stazione di Vairano Scalo, gli ovetti sono risultati contenere 28 dosi di cocaina, 24 dosi di crack e 7 dosi di hashish, tutte accuratamente confezionate con pellicola in cellophane.

Invitato a scendere dalla macchina, il conducente, un 33enne albanese, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, venendo trovato in possesso della somma in contanti pari a 281 euro e di due smartphone con relative sim.

Lo stupefacente recuperato, insieme agli smartphone e al denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.