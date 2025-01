Rapinano negozio telefonia a Cardito, ma arrivano carabinieri e li arrestano

Armati di pistola con silenziatore, hanno fatto irruzione in un negozio di telefonia a Cardito, nell’area a nord di Napoli, costringendo i dipendenti a consegnare l’incasso e la merce esposta.

Si tratta di un uomo di 47 anni, Emiliano Cirella, casertano di Santa Maria a Vico, e di una donna di 45, Halyna Lytvynska, che, mentre erano ancora all’interno dell’attività commerciale, in via Donadio, sono stati bloccati dai carabinieri della compagnia di Caivano, giunti tempestivamente, dopo una breve colluttazione.

L’arma, una pistola a salve calibro 8, modificata artigianalmente e quindi potenzialmente letale, con un colpo in canna, è stata sequestrata. Condotti in caserma, i due, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e trasferiti in carcere.