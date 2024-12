Napoli, l’Orchestra Jazz del Conservatorio chiude la rassegna “Note d’Archivio”

Napoli – 20 allievi del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio napoletano di San Pietro a Majella, guidati dal maestro Marco Sannini, hanno omaggiato i grandi nomi della musica jazz del ventesimo secolo, con un repertorio che ha incluso brani dei mostri sacri Strayhorn, Ellington, Mingus e Lewis.

E’ il concerto finale di “Note d’Archivio per il miglio della memoria”, la rassegna organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania. Un’occasione per festeggiare con il pubblico la firma, lo scorso 25 ottobre, del Protocollo d’Intesa da cui la rassegna trae il nome, “Il Miglio della Memoria”, che ha coinvolto nella valorizzazione del patrimonio archivistico 18 prestigiose istituzioni culturali pubbliche e private del centro antico di Napoli. IN ALTO IL VIDEO