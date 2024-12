Dal telefono vede i ladri mentre sono in casa e avverte carabinieri: arrestati tre georgiani

Immaginate di essere in vacanza, lontani da casa, e di ricevere improvvisamente una notifica sul vostro telefono: tre individui con il volto coperto si aggirano nel vostro appartamento. Un incubo che si è materializzato per una coppia di cinquantenni milanesi in vacanza in Puglia per le festività natalizie. Fortunatamente, per i malviventi, la loro incursione in un appartamento a Milano, in zona Corso Lodi, si è conclusa con un arresto in flagranza di reato.

Erano le prime ore del mattino di domenica quando i proprietari dell’appartamento, grazie al sistema di videosorveglianza collegato al loro smartphone, hanno notato i tre intrusi e immediatamente allertato il 112. I ladri, tre cittadini georgiani di 42, 48 e 51 anni, si sono accorti troppo tardi di essere ripresi dalle telecamere e, pur disattivandole, non sono riusciti a farla franca. L’intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, coordinati dalla centrale operativa del “Gruppo Milano”, ha permesso di bloccare i tre malviventi sul pianerottolo mentre cercavano di allontanarsi con il bottino.

La refurtiva, composta da oggetti preziosi, profumi, una borsa, due cellulari, soldi in contanti e orologi per un valore di circa mille euro, è stata interamente recuperata. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato numerosi arnesi da scasso, tra cui grimaldelli e chiavi codificate, che uno dei ladri aveva tentato di nascondere in un vano del sistema antincendio del condominio. IN ALTO IL VIDEO