Aversa accende l’Albero dei Diritti Unicef per un Natale di speranza e solidarietà

Aversa (Caserta) – Centinaia di bambini, accompagnati dai loro genitori e insegnanti, hanno gremito la piazza Municipio di Aversa, nella serata del 7 dicembre, per l’emozionante accensione dell’Albero dei Diritti dell’Unicef, evento che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie nella città.

L’iniziativa, che ha unito la comunità in un grande abbraccio di solidarietà, è stata promossa dall’Unicef, con la collaborazione del Comune di Aversa, di numerose scuole, forze dell’ordine e realtà associative del territorio. A fare da colonna sonora a Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania, diretta dal maestro luogotenente con carica speciale Luca Berardo, con l’esecuzione di brani natalizi che hanno allietato i tanti presenti.

Il tema di quest’anno, “Lettera al futuro”, ha avuto un significato particolare poiché l’Unicef ha raccolto gli scritti di oltre 10mila studenti che hanno raccontato le loro paure, ansie e speranze per il futuro. Il momento culminante e spettacolare della serata è stato quando i Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di un’autoscala, hanno collocato sulla punta dell’albero un grande cuore realizzato all’uncinetto dall’associazione “Il Lucernaio”. Un simbolo di amore e solidarietà che ha illuminato la piazza.

Alla serata, presentata a Armando D’Agostino di “Wake Up Uagliù”, sono intervenuti il sindaco di Aversa Francesco Matacena e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la presidente Unicef Campania Emilia Narciso, la presidente provinciale Lia Pannitti, il responsabile della Caritas Diocesana di Aversa, don Carmine Schiavone, la responsabile della Protezione Civile Campania, Claudia Campobasso, il comandante della Compagnia Carabinieri di Aversa, tenente colonnello Ivano Bigica. Presenti, tra gli altri, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e Polizia Locale, e delle associazioni che hanno dato il loro contributo all’evento: “Il Lucernaio”, “Aversa Donna”, “Wake Up Uagliù”, “Inner Wheel” e “Alumni Liceo Cirillo”, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Aversa “Cimarosa”, “De Curtis”, “Pascoli”, “Parente”, “Terzo Circolo Didattico”, e dei comprensivi dell’agro: “Ungaretti” di Teverola, “Santagata” di Gricignano, “Rocco-Cinquegrana” di Sant’Arpino e “Calderisi” di Villa di Briano, la Direzione Didattica e la scuola secondaria di primo grado di Trentola Ducenta.

Non sono mancati gli stand per la vendita solidale di prodotti natalizi, tra cui le celebri “pigotte”, bambole di pezza che possono essere “adottate” per sostenere le attività umanitarie dell’Unicef, contribuendo così a garantire i diritti fondamentali a ogni bambino, soprattutto a quelli che vivono in situazioni di emergenza: con il ricavato si concretizzano progetti cruciali in tutto il mondo, come la distribuzione di vaccini, alimenti terapeutici, la costruzione di scuole e pozzi e l’offerta di assistenza a bambini in pericolo. L’evento si è concluso con un caloroso augurio di Buon Natale che ha sottolineato l’importanza del comune impegno per la difesa dei diritti dei bambini e per la costruzione di un futuro migliore, più giusto e solidale per tutti. IN ALTO IL VIDEO