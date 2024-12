La “Scuola della Psoriasi” fa tappa a Napoli: confronto e soluzioni per migliorare la vita dei pazienti

Napoli – Grande partecipazione alla mattinata dedicata ai pazienti affetti da psoriasi promossa da “La Scuola della Psoriasi” col patrocinio di Regione Campania e Asl Napoli 1 Centro, ha come responsabile scientifico il dottor Raffaele Mozzillo, primario di Dermatologia dell’Ospedale del Mare che ha ospitato l’evento.

Dopo il successo di Bari e Roma, anche l’appuntamento napoletano ha riscosso un nutrito interesse, attirando oltre 50 pazienti provenienti da diverse zone della Campania e offrendo un’opportunità unica di confronto e aggiornamento sulle ultime novità in ambito terapeutico e di gestione quotidiana della malattia.

Illustri specialisti nel trattamento della psoriasi hanno affrontato temi cruciali per i pazienti, tra cui i trattamenti innovativi, la gestione dei sintomi e le migliori pratiche quotidiane per convivere con la malattia. Grazie alla disponibilità degli esperti, i partecipanti hanno potuto porre domande e approfondire i loro dubbi, ricevendo consigli pratici su come migliorare la qualità della vita.

L’incontro di Napoli, il terzo del 2024, è parte di un ciclo di eventi che ha visto la “Scuola della Psoriasi” attivamente impegnata in diverse città italiane. L’obiettivo è continuare a sensibilizzare la popolazione sulla psoriasi, una malattia spesso sottovalutata, ma che può influire in modo significativo sulla vita quotidiana dei pazienti.