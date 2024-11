Napoli, l’Università Federico II celebra i 100 anni della radio

La radio, il medium tra i più amati, tra i più emozionanti che tiene testa al tempo e alle nuove tecnologie e che si adatta alle evoluzioni dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Di questo e tanto altro si è parlato durante il convegno “Suoni e visioni della Radio 2024: 100 anni di emozione tra passato, presente e futuro” che si è tenuto nel complesso federiciano di San Marcellino.

"La Radio è il medium più antico, ma anche il più capace di trasformarsi, in funzione dei cambiamenti sociali, culturali, tecnologici", ha dichiarato il professore Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica alla Federico II.