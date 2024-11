Napoli, “3 Giorni per la Scuola”: successo a Città della Scienza tra Didattica Innovativa e Orientamento

Napoli – La 23esima edizione della “3 Giorni per la Scuola” – promossa da Città della Scienza e dall’Assessorato Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed il sostengo della Regione Campania, si è conclusa con un grande successo.

Nel corso della manifestazione, svoltati dal 13 al 15 novembre presso Città della Scienza a Napoli, è stata registrata la presenza di oltre 6mila partecipanti tra studenti, docenti, enti, aziende ed esperti del settore educazione. Tra i vari temi oggetto di confronto: la didattica innovativa, l’orientamento scolastico, la tecnologia applicata all’istruzione, la formazione continua con grande attenzione all’inclusione, e al coinvolgere i giovani in progetti utili e coinvolgenti per avere delle chance in più nel mondo del lavoro. Tra questi: Orientalife – la scuola orienta per la vita (a cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale, Sviluppo Lavoro Italia, Inail Campania, Confindustria Campania): un percorso di orientamento e crescita per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso di vita futuro. Ospiti-testimonial, acclamati dai giovani: il rapper Anastasio e Andrea Sannino.

Docenti e formatori nei workshop interattivi hanno condotto sessioni pratiche su metodologie didattiche avanzate e nuovi strumenti per l’apprendimento; nelle conferenze plenarie esperti di settore hanno condiviso le loro esperienze e visioni sul futuro dell’istruzione; nell’area espositiva, infine, enti e aziende hanno presentato soluzioni innovative per la scuola. Migliaia di studenti di tutte le età impegnati in tanti progetti, uniti e messaggeri di valori sani, di pace, di educazione, di amicizia: dalla 3 Giorni per la scuola è partita la migliore risposta verso una società che troppo spesso racconta di inaccettabili e inspiegabili episodi di violenza.

All’inaugurazione: il vicepresidente di Città della Scienza, Giuseppina Tommasielli, l’assessore alla Scuola – Politiche Sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini, e il direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ettore Acerra. Così ha dichiarato il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari: “La 3 Giorni per la Scuola si è conclusa con un bilancio più che positivo. Abbiamo discusso di temi di grande attualità, come la promozione della cultura della pace e della non violenza, e abbiamo esplorato nuove frontiere dell’educazione, con particolare attenzione all’innovazione didattica e all’orientamento. Quest’evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, docenti ed esperti, ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella formazione e nell’educazione: il ruolo della scuola resta cruciale nell’educazione alla vita e nella costruzione di un futuro migliore per i ragazzi”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA