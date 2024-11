Assemblea Anci, Confentrate promuove workshop su riscossione locale

Appuntamento, giovedì 22 novembre, nella Sala Gialla del Lingotto Fiere di Torino, per discutere delle novità alla luce dell’attuazione della legge di delega fiscale n. 111 del 2023. I servizi di supporto per la gestione delle entrate e le strategie per efficientare la riscossione locale saranno il tema del panel in programma domani, giovedì 22 novembre, ore 10, nell’ambito degli eventi a latere della 41esima assemblea annuale dell’Anci in corso di svolgimento a Lingotto Fiere di Torino.

A promuovere il workshop rientrante tra i programmi delle iniziative promosse dalle PA e dalle aziende su temi rilevanti per i Comuni, è Confentrate, l’associazione di categoria delle aziende che operano nel campo dei servizi e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. I lavori, presieduti e moderati da Cristina Carpenedo, presidentessa del Comitato Tecnico Scientifico di Confentrate e direttrice scientifica di Smart 24 Tributi Locali del Sole 24 ore, saranno aperti dai saluti di Armando Goglia, presidente del CdA di Advanced System SpA e a capo di Confentrate, che presenterà l’associazione.

Seguiranno gli interventi di Claudia Rotunno del dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, sui poteri normativi degli enti locali in materia di entrate, con particolare riguardo all’aspetto della riscossione, e possibile evoluzione nella prospettiva dell’attuazione della legge di delega fiscale n. 111 del 2023; di Andrea Ferri, responsabile del dipartimento Finanza Locale Ifel, sul ciclo delle entrate, decisioni organizzative e ruolo dei supporti specialistici; di Luigi Lovecchio, docente presso l’Università Roma Tre, tributarista ed esperto in Fiscalità generale, tributi locali e diritto societario, sulle responsabilità dell’agente della riscossione alla luce della riforma e le possibili ricadute sulle scelte gestionali dei comuni; di Pasquale Mirto, dirigente del settore Finanziario-Servizio Tributi del comune di Mirandola (Modena) e dirigente del settore Tributi Unione Comuni Modenesi Area Nord, sul confine tra le attività in concessione e quelle di supporto.

La seconda sessione del workshop sempre nella cornice della 41esima Assemblea annuale dell’Anci, sarà dedicata ad una tavola rotonda, aperta agli interventi dei presenti, con i relatori ed i componenti del comitato tecnico scientifico di Confentrate, in primis Paolo Cavazzoni, amministratore unico di Unisel srl, già dirigente del Comune di Trieste, consulente Fondazione Ifel ed Anci; Tommaso Ventre, professore di governance dei tributi locali presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanivitelli”, avvocato e dottore commercialista; Maria Voccia De Felice, avvocato cassazionista specializzato in tributi locali e riscossione delle entrate.

“Il sistema della riscossione dei tributi e delle entrate locali è stato interessato da profonde modifiche normative negli ultimi anni che hanno, tra l’altro, istituzionalizzato la figura delle società di supporto alla riscossione attraverso la previsione dell’iscrizione obbligatoria delle stesse in sezione separata dell’Albo previsto dall’art. 53 del Dlgs 446/1997. Le attività di supporto, integrando i servizi strettamente necessari e calandosi nella struttura organizzativa dell’Ente, ambiscono ad ottimizzare la gestione delle entrate locali lasciando agli Enti affidatari il pieno controllo delle attività. Confentrate è l’associazione di categoria delle società che operano nel campo dei servizi e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Lo scopo del workshop è di mettere in luce la rilevanza ed il ruolo dei servizi di supporto per la gestione delle entrate nell’efficientare la riscossione locale anche alla luce dell’attuazione della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 e della necessità di chiarire il confine tra le attività in concessione e quelle di supporto”, fa sapere l’associazione Confentrate.