Occupazione femminile, Campania maglia nera. Marra: “Libertà donne non può prescindere da indipendenza economica”

Caserta – Nell’avvicinarsi della data del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tante iniziative sono in programma per porre l’attenzione sulla condizione femminile.

La Campania è però ultima Regione italiana per occupazione femminile con solo 3 donne su 10 che lavorano. Sul tema interviene l’architetto Nadia Marra, responsabile per la Campania per la Rete per la Parità: “Nonostante le donne si formano di più degli uomini e molte di più raggiungono la laurea con risultati migliori degli uomini, molte meno hanno la possibilità di mettere a frutto le proprie potenzialità”.

“La Campania – continua Marra – non può rinnegare il patrimonio di competenze femminili. E la libertà delle donne non può prescindere dalla propria indipendenza economica. Inoltre, la bassa natalità è collegata al basso tasso di impiego nel lavoro delle donne. Bisogna che tutti ci attiviamo affinché la forma della realtà, che viviamo, rispecchi la sostanza oggi celata”.