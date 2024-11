Aversa, “Raccontare Jommelli”: concerto gratuito nella chiesa della Trinità

Aversa (Caserta) – Venerdì 8 novembre, nella chiesa della SS. Trinità (parrocchia di Sant’Audeno), alle ore 19, ad ingresso libero, prende il via “Raccontare…Jommelli”, l’omaggio nel 250esimo anniversario della morte del grande compositore aversano, protagonista indiscusso della musica del Settecento europeo. Ideato e organizzato dal promoter culturale Giuseppe Lettieri, in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Caserta del maestro Antonino Cascio, con il contributo del Ministero dei Beni Culturali – Fondi per lo spettacolo, della Regione Campania, ed il patrocinio della Città di Aversa e della Diocesi, si articolerà in quattro appuntamenti, tutti incentrati sulla figura del compositore che nacque ad Aversa nel 1714.

“Sono passati 250 anni dalla sua dipartita terrena ma la musica del compositore aversano Niccolò Jommelli – dichiara Giuseppe Lettieri – ha sfidato i secoli, affascinando grandi nomi, come alcuni suoi coevi primo tra tutti Mozart ed in tempi più recenti, il maestro Riccardo Muti che lo annovera tra i tre suoi musicisti preferiti. Ed Aversa, sua terra natia, non poteva ignorare un simile anniversario, con un evento, organizzato e realizzato in gran parte da musicisti aversani. Ho voluto di proposito che questo evento partisse da Aversa, coinvolgendo per la maggior parte musicisti aversani, alcuni già affermati a livello concertistico, ed altri all’inizio delle loro carriere. Ma non solo, con Nicola De Chiara, autore dell’unica biografia italiana del compositore, ci saranno alcuni testi che racconteranno alcuni aneddoti legati al musicista recitata dall’attore Giuseppe Cioffi, che per noi sarà appunto Niccolò Jommelli”.

Al primo concerto di venerdì 8 novembre in scena ci saranno il flautista aversano Fabio Di Lella, tra l’altro da oltre venticinque anni organizzatore del concorso “Cimarosa Premio Rotary” che attira ad Aversa centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo, il giovane Giuseppe Ariano, flautista anche lui aversano, laureato al San Pietro a Maiella con il massimo dei voti, e il soprano ucraino Yuliana Pylypiuk, che pur non nativa della nostra città, vi risiede da alcuni anni, ed è ormai una nostra concittadina benemerita. Al clavicembalo Maria Teresa Roncone, musicista verso la quale gli strumenti a tastiera non hanno segreti, spesso per concerti ad Aversa, tanto da poterla considerare anche lei un po’ nostra concittadina di adozione. Poi ci saranno anche altri tre appuntamenti, sempre dedicati a Jommelli, tra cui anche una sfida virtuale tra Mozart e l’aversano, e il gran finale con l’esecuzione in anteprima del concerto per flauto e orchestra del nostro compositore. “Speriamo, che sia l’occasione per i nostri concittadini di conoscere un po’ meglio le glorie, passate e presenti della nostra città!”, afferma Lettieri.

A presentare i concerti la giovane attrice Elvira Ariano. Il programma del giorno 8 novembre prevede tra l’altro tutta, o quasi, musica “aversana”, con l’esecuzione di brani di Jommelli, Cimarosa, e Gaetano Andreozzi, la cui musica non è mai stata eseguita nella sua città natale. Una occasione da non perdere ad ingresso libero!