Aversa, “Dare: istruzioni per l’uso”: presentazione del libro di Roberto Malinconico alla Caritas

Aversa (Caserta) – Venerdì 8 novembre alle ore 18, sarà presentato alla Caritas della Diocesi di Aversa il libro “Dare: istruzioni per l’uso” del dottor Roberto Malinconico. Dopo i saluti del sindaco di Aversa, Francesco Matacena, e l’introduzione a cura della consigliera comunale Federica Turco, l’autore dialogherà con la dottoressa Rachele Arena, responsabile della Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e con la dottoressa Monica Aquino, assistente sociale e scrittrice. Le conclusioni saranno affidate a don Carmine Schiavone, direttore della Caritas della Diocesi di Aversa e delegato per la Campania.

Il libro, edito da Melagrana, in un tempo dove il tempo scarseggia, dove spesso siamo soli, estranei e incapaci a relazionarci con l’universo mondo che viaggia con noi ci invita ad alzare lo sguardo e a riflettere sul valore del dare, “ci invita a riflettere su come il dare possa assumere molteplici forme. Dare non dovrebbe essere un negoziato politico ma un modo di educare alla compassione e alla condivisione; rappresenta il sentiero sul quale si incontrano i percorsi di inclusione, di alterità, di accoglienza e della pace. Il dare è una manifestazione concreta di cura e attenzione verso tutte le persone”.

Il libro è accompagnato dalle tavole con i personaggi di Gibi e Doppiaw, personaggi di Wolter Kostner che invitano al sorriso e al buon umore. Dando qualcosa agli altri, che sia un sorriso, un consiglio, un aiuto o semplicemente il proprio tempo si può contribuire a costruire un mondo migliore.