Sicurezza farmacie, sottoscritta intesa in Prefettura a Napoli

Siglato a Napoli, in Prefettura, un importante protocollo d’intesa per la sicurezza nello svolgimento delle attività socio-sanitarie ed essenziali pubbliche nelle farmacie. L’intesa è tra il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti, il presidente dell’Assofarm e il presidente di Federfarma Campania, associazione sindacale dei titolari di farmacie.

Si tratta di un passo significativo verso la garanzia della sicurezza e della salute di coloro che operano nel settore farmaceutico, evidenziando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di categoria.

“La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta una svolta nella promozione della sicurezza e della tutela della salute per tutti coloro che operano nel settore farmaceutico. La collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di categoria è essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti gli operatori del settore”, commenta Domenico Della Gatta (nella foto), coordinatore di Assofarm Campania, d’intesa con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, e Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Campania.