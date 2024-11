Napoli, “Vulva Forum”: esperti a raccolta sulla salute intima della donna

Napoli – E’ in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre, all’Hotel Excelsior di Napoli, la settima edizione del “VulvaForum”, il congresso medico nazionale che chiama a raccolta da tutta Italia decine di ginecologi, dermatologi e altri esperti specialisti della salute intima della donna. Responsabile scientifico, promotrice e organizzatrice dell’evento è Paola Salzano, ginecologa e presidente del congresso, insieme con la ginecologa Alessandra Graziottin e il dermatologo Pietro Lippa.

Anche quest’anno – si legge nella presentazione dell’evento – il filo conduttore del forum sarà la multidisciplinarietà, con una visione clinica integrata tra specialisti diversi in maniera da condividere una visione unitaria, significativa e rilevante delle diverse patologie vulvari nonché delle comorbilità vaginali, vescicali, intestinali e sistemiche che le accompagnano e a volte le alimentano. Obiettivo del forum è l’aggiornamento su fisiopatologia, diagnostica e terapia della patologia vulvare e delle comorbilità associate con una prospettiva squisitamente clinica in grado di migliorare la capacità degli specialisti di essere medici competenti, empatici e capaci di curare efficacemente la donna.

Le relazioni dei circa 70 specialisti in arrivo da tutta Italia offriranno ai circa 300 partecipanti al congresso, nell’arco delle varie sessioni previste, approfondimenti innovativi su temi emergenti come il microbioma vaginale nell’arco della vita, la fluidità sessuale e il transessualismo, la vulvodinia, il ritmo sonno-veglia e le conseguenti alterazioni endocrine e metaboliche nella donna. E ancora la terapia ormonale sostitutiva e gli errori ostetrici, evitabili e inevitabili, le problematiche cliniche ginecologiche e ostetriche quotidiane, nuovi orizzonti e rilettura di problemi trascurati per i quali è oggi possibile proporre un nuovo pragmatismo diagnostico e terapeutico stimolante ed efficace). Tra i temi che saranno approfonditi nella due giorni anche le infezioni a trasmissione sessuale, il microbioma vulvare e vaginale, il dolore vulvare e sessuale, la diagnostica e terapia delle diverse lesioni vulvari rilevate quotidianamente negli ambulatori, le patologie oncologiche vulvari, la menopausa e le terapie ormonali sostitutive, le maternità tardive e la prevenzione del danno ostetrico.

Ad introdurre il convegno sarà Luigi Terracciano, primario di Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale San Paolo di Napoli – Asl Napoli 1 Centro. Grande importanza sarà data, in apertura di congresso, alla presentazione del “Percorso rosa”, 15 anni di attività contro la violenza domestica e sessuale realizzate presso l’Ospedale San Paolo da un gruppo di esperte e specialiste del settore, coordinate dalla psicologa Maria Grazia Vinti e dal ginecologo Alessandro Resta, e che vede impegnata sul campo, fra le altre, anche la stessa responsabile scientifica del convegno, Paola Salzano, che opera quotidianamente al San Paolo, dopo anni di attività ed esperienza in numerose cliniche e altri nosocomi.

Il programma sociale dell’evento prevede la possibilità di tour guidati nel centro storico di Napoli tra arte, cultura e scienza, con tappe all’Ospedale della SS. Annunziata, la Ruota degli Esposti e della Chiesa, l’ex Ospedale della Pace, la Sala del Lazzaretto e la Cappella di San Gennaro.

