Maltempo, esonda fiume nell’Agrigentino: abitanti recuperati sui tetti. Allerta rossa in Emilia Romagna, Toscana in ginocchio

Giornata segnata dal maltempo in gran parte dell’Italia, con un’allerta rossa in Emilia-Romagna. A Ravenna e in altri comuni della Romagna scuole chiuse, treni sospesi tra Faenza e Marradi e ordine di evacuazione vicino ai corsi d’acqua nel Bolognese. In altre sette regioni invece è allerta arancione: in Calabria, Sicilia, parte dell’Emilia-Romagna e parte della Campania.

In Sicilia, a Licata (Agrigento), in alcune aree i residenti hanno abbandonato le case a causa degli allagamenti dopo l’esondazione del fiume Salso, altri si sono rifugiati sui tetti, venendo recuperati in elicottero dai Vigili del fuoco. Strade allagate anche a Catania e aerei dirottati sull’aeroporto di Palermo. In provincia di Caltanissetta allagamenti e danni tra Gela, Sommatino e Riesi. A Enna un costone roccioso è franato in strada, nessuna persona coinvolta. A Stromboli tanti cittadini bloccati in casa e rimasti senza elettricità.

Allerta anche per Basilicata, Puglia e Veneto e Liguria. Gialla nel Lazio e in Toscana, quest’ultima in ginocchio dopo gli allagamenti di venerdì in Valdelsa, dove il fiume Elsa è esondato. Diversi abitanti di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, sono stati evacuati sui gommoni dei vigili del fuoco. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato un nuovo stato d’emergenza che riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Grosseto e Pistoia. A seguire alcuni video: Licata, Enna, Castelfiorentino