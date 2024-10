Lo Skyroll conquista anche Napoli: sciatori su pattini sul Lungomare

Napoli – Sciatori sui pattini, per avvicinare la montagna al mare. Lo Skyroll conquista anche Napoli, grazie all’iniziativa del comitato regionale campano-pugliese della Fisi che ha animato per tutto il week end l’area pedonale di via Caracciolo. Il presidente Andrea Barulli ha evidenziato quanto questa disciplina sia accessibile a tutti e consenta di provare il brivido della “scivolata” anche se lontano dalle piste di sci.

Lo Skiroll è formato da una coppia di aste a sezione rettangolare in lega leggera, ma anche in fibra di vetro-carbonio. La lunghezza delle barre è variabile e all’estremità sono fissate due ruote con copertura in gomma o materiale plastico. Una coppia di attacchi per scarpe da sci di fondo e una coppia di bastoncini (sempre per sci di fondo) con punta in widia completano l’attrezzatura che permette la pratica dello “sci di fondo” su strada asfaltata.

Gli appassionati hanno potuto contare sul supporto di due esperte maestre federali, Gina Zivi e Maria Antonia Brighetti, che è anche responsabile del comitato Lazio e Sardegna di Biathlon. Tommaso Conte, responsabile per il comitato campano dello Skiroll, ha tracciato il bilancio di un’iniziativa lanciata alcuni mesi fa in alcune scuole di Napoli. IN ALTO IL VIDEO