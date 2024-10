Campania Libri Festival, omaggio a Massimo Troisi con la sorella Rosaria, Decaro e Cucinotta

A Napoli, nell’ambito del “Campania Libri Festival” tra il Palazzo Reale ed il Cinema Metropolitan, domenica è andato in scena l’omaggio a Massimo Troisi nel trentennale della sua scomparsa e dell’anteprima de “Il postino” alla Mostra del cinema di Venezia.

La celebrazione napoletana, annunciata proprio a Venezia dal governatore campano Vincenzo De Luca lo scorso 6 settembre nell’iniziativa gemella programmata da La Biennale per l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è realizzata, a partire da un’idea di Maria Grazia Cucinotta, da Hollywood Communication, Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival.

Per celebrare l’arte di Massimo Troisi e la lavorazione della sua opera-testamento, sono intervenuti a Palazzo Reale per un incontro pubblico (domenica 6, ore 16) Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro, la sorella di Massimo, Rosaria Troisi e Ruggero Cappuccio. In serata, alle 21.30 aò Cinema Metropolitan, è stata proiettata la copia restaurata del film, anticipata dal saluto in sala di Enzo Decaro, Rosaria Troisi e del produttore Gaetano Daniele.

Foto di Salvatore De Rosa