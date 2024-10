Provincia di Caserta, il presidente Magliocca nel Comitato Europeo delle Regioni

Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca è stato ufficialmente designato tra i rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) in seno alla delegazione italiana al Comitato europeo delle regioni (Cdr), per il mandato gennaio 2025/gennaio 2030. I nominativi dei rappresentanti Upi scelti per il prestigioso incarico a Bruxelles sono stati inviati dal presidente dell’Unione Province d’Italia Michele de Pascale al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sen. Roberto Calderoli.

Per il presidente Magliocca si tratta di una conferma al Cdr, di cui fa parte dal gennaio 2020 e nell’ambito del quale ha aderito al Ppe (Partito popolare europeo). Magliocca è componente delle commissioni Civex (Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni) e Sedec (Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura). Nel novembre 2023 è stato nominato membro del gruppo Brass-G, The Better Regulation and Active subsidiarity Steering Group (Gruppo direttivo per il miglioramento della regolamentazione e la sussidiarietà attiva) del Cdr, come componente per la Previsione Strategica. La nomina è giunta in seguito all’approvazione all’unanimità in sessione plenaria del Cdr del Parere su “La previsione strategica quale strumento per la governance dell’Ue e per legiferare meglio”, di cui proprio Magliocca è stato promotore e relatore.

“Sono felicissimo di questa designazione – ha detto il presidente Magliocca – la cui notizia mi giunge proprio mentre sono a Bruxelles per la seduta della nuova plenaria del Comitato. Ringrazio l’europarlamentare Fulvio Martusciello che ha fortemente voluto la mia riconferma, proposta e condivisa con il ministro Tajani ed il senatore Gasparri. È per me un assoluto motivo di orgoglio perché significa che in questi anni ho lavorato bene per il mio territorio, sia come presidente di Provincia che come membro del Comitato delle regioni a Bruxelles. Ringrazio l’Upi per la fiducia riposta nei miei confronti, con la consapevolezza – ha concluso – che continuerò a svolgere il mio ruolo con l’impegno e la passione che hanno sempre caratterizzato il mio percorso politico ed istituzionale”.

Il Comitato europeo delle regioni – Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l’Assemblea dei rappresentanti regionali e locali di tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Istituito nel 1994 in seguito alla firma del Trattato di Maastricht, ha il compito di coinvolgere nel processo decisionale dell’UE gli enti regionali e locali e di informarli sulle politiche dell’UE. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea consultano il CdR in relazione alle politiche europee che hanno un’incidenza sulle regioni e sulle città. Per far parte del CdR, ognuno dei 329 membri e 329 supplenti deve essere titolare di un mandato elettivo o essere politicamente responsabile dinanzi a un’assemblea eletta. Attualmente il presidente del Cdr è il portoghese Vasco Alves Cordeiro, il presidente della delegazione italiana è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Tra i 24 membri (più 24 supplenti) della delegazione italiana figurano, tra gli altri, i presidenti delle Regioni Puglia, Toscana, Abruzzo, Veneto, Sardegna e Umbria, rispettivamente Michele Emiliano, Eugenio Giani, Marco Marsilio, Luca Zaia, Alessandra Todde e Donatella Tesei, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini e quello della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il sindaco di Bologna Matteo Lepore.