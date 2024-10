Marcianise, al Tarì l’evento “Campania preziosa”. Oliviero: “Regione sostiene economia orafa”

Marcianise (Caserta) – Sabato 5 ottobre si svolgerà la giornata di apertura di Open, il salone della gioielleria del Tarì, in occasione dell’evento “Campania preziosa, l’identità e il talento”. Sarà un’occasione importante per la presentazione di un innovativo modello di filiera, per condividere opportunità e prospettive di sviluppo e per tracciare, con la presenza delle istituzioni del territorio e del mondo orafo italiano, le linee guida della valorizzazione di uno dei settori produttivi di eccellenza della nostra Regione e del Paese.

“Un risultato che è un vero e proprio vanto per la nostra Regione e di cui sono particolarmente soddisfatto visto che sono stato il proponente del progetto di sviluppo del ‘Distretto orafo campano’ varato con l’ultima legge di stabilità regionale 2024 per la promozione del settore attraverso la ricerca e l’innovazione”, commenta il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

“Abbiamo previsto di investire 300mila euro – ha aggiunto Oliviero – per ciascun anno del triennio 2024-2026, con la finanziaria regionale, proprio per supportare lo sviluppo del settore strategico dell’economia orafa. La competitività del prodotto campano nel mondo, si fonda sul valore aggiunto derivante dalle tecniche di lavorazione e dalla qualità della manifattura sulle pietre preziose. E’ ciò che rende uniche le botteghe del Borgo Orefici di Napoli, gli artigiani del corallo e dei cammei di Torre del Greco, i consorzi del Tarì e di Oromare di Marcianise. Tutti siti che vanno dalla produzione industriale alla distribuzione del prezioso prodotto finale, patrimonio riconosciuto nel mondo”.