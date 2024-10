Il Centro Campania regala volo in mongolfiera sulle bellezze casertane. In palio anche un viaggio

Il centro commerciale “Campania” di Marcianise, in provincia di Caserta, offre un’esperienza indimenticabile: vincere il viaggio dei tuoi sogni e volare gratuitamente in mongolfiera sui panorami mozzafiato di Caserta. Il concorso “The Dreamers: sogna e vinci” si svolgerà dal 14 al 27 ottobre, con attività sia all’interno della galleria commerciale che all’esterno, in suggestivi luoghi del territorio.

Come partecipare e vincere fantastici premi – Le sorprese al “Campania” non finiscono mai. Partecipare è semplice: fai shopping, ritira le cartoline di gioco e scopri subito se hai vinto fantastici premi grazie all’instant win. Inoltre parteciperai automaticamente all’estrazione finale di un voucher viaggio dal valore di 5mila euro.

Acquisti in Galleria – Puoi prendere parte al concorso facendo acquisti in galleria. Con una spesa minima di 20 euro (scontrini cumulabili a partire da 1,50 euro), recati alla postazione di gioco in “Piazza Campania” e scannerizzando la cartolina sul totem digitale scopri subito se hai vinto uno dei premi “instant win”.

Eventi in mongolfiera: vola sulle bellezze di Caserta e provincia – Non solo shopping! Il “Campania” punta a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio. Potrai partecipare al concorso e vivere un’esperienza straordinaria anche prenotandoti ad uno dei voli vincolati gratuiti in mongolfiera organizzati per “ammirare” le bellezze di Caserta e dintorni da una prospettiva unica. Questi i tre eventi disponibili: 15 ottobre a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’Anfiteatro Campano; 18 ottobre a Caserta, nei pressi della Reggia di Caserta; 22 ottobre a San Leucio, nei pressi del Belvedere di San Leucio. Tutti i partecipanti maggiorenni alle esperienze di volo riceveranno una cartolina di gioco omaggio valida per il concorso.

Estrazione finale – Tutti i partecipanti che giocheranno almeno una cartolina entreranno automaticamente nell’estrazione finale di un voucher viaggio del valore di 5mila euro.

Scopri i dettagli del concorso e prenota i voli in mongolfiera: www.campania.klepierre.it/the-dreamers. Per essere sempre aggiornati sugli eventi e le prossime aperture, visita la sezione “Eventi e News” sul sito www.campania.com e iscriviti alla newsletter al link www.campania.klepierre.it/newsletter.