Aversa, il sindaco Matacena incontra la Protezione Civile: “Risorsa preziosa per la città”

Aversa (Caserta) – Il primo cittadino di Aversa, Francesco Matacena, questa mattina, sabato 5 ottobre, è stato in visita al nucleo di Protezione Civile comunale, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Giovanni Innocenti, dall’assessore al ramo, Eufrasia Cannolicchio, e dalla consigliera comunale delegata, Domenica Pisano. Ad accoglierlo sono stati il comandante della Polizia Locale e dirigente di riferimento del nucleo di Protezione Civile normanno, Stefano Guarino, ed il coordinatore della Protezione civile di Aversa, Maurizio Masciandaro. Presente una folta rappresentanza del Gruppo che può contare su un organico composto da più di 40 volontari.

Ad aprire i lavori è stato il comandante Guarino che ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile, partendo dai suoi personali ricordi del terremoto del Friuli nel lontano 1976, che vide a livello nazionale la nascita di questa struttura per fronteggiare le emergenze. Soffermandosi, in particolare, sul Gruppo di Aversa, che ha visto la sua nascita con l’Amministrazione Ciaramella, ricordando anche l’impegno dell’allora consigliere comunale delegato Emilio Scalzone. Ha preso, poi, la parola il coordinatore del gruppo aversano che, nel ringraziare il Sindaco ed i componenti dell’Amministrazione comunale presenti, ha fatto un elenco di tutti i risultati raggiunti, sottolineando anche i grandi numeri dell’impegno sul campo, dalle 192 allerte meteo ai 421 aiuti umanitari, dai 198 interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici ai 289 aiuti assistenziali alle famiglie in difficoltà.

“Auspico – ha detto Masciandaro -– che anche con l’attuale Amministrazione ci sia una continuità di successi”, concludendo con un accorato appello agli uomini ed alle donne del nucleo di Protezione civile di Aversa “a non mollare ed a fare sempre di più e meglio”. Sono, inseguito, intervenuti i rappresentanti istituzionali. Innocenti ha ricordato il grande lavoro svolto da Assessore al ramo nel corso della precedente Amministrazione per portare il nucleo di Protezione Civile al livello di oggi. L’assessore Cannolicchio si è detta onorata ed orgogliosa di essere il punto di riferimento di un gruppo di volontari così importante per la città ed il territorio, ribadendo che si attiverà “per risolvere tutte le esigenze del nucleo, che merita la massima collaborazione ed assistenza da parte del Comune”. Le ha fatto ecco la consigliera Domenica Pisano, invece, ha dichiarato: “Il vostro lavoro è fondamentale per la nostra comunità, ecco perché come Amministrazione saremo sempre al vostro fianco”.

Ha chiuso gli interventi il sindaco di Aversa che ha evidenziato l’importanza del gruppo comunale di Protezione Civile, che rappresenta “una risorsa preziosa per Aversa ed una sentinella per il territorio ormai insostituibile”, ringraziando uno ad uno tutti i volontari, dalla più giovane ai più esperti, assicurando che l’Amministrazione comunale sarà impegnata a sostenere l’ulteriore crescita del gruppo. Finale con foto di rito e visita del primo cittadino, accompagnato dal segretario del gruppo, Raffaele Arpaia, alla “sala radio”, che presto permetterà al nucleo normanno di essere in costante contatto con il corpo della Polizia locale e con la Prefettura di Caserta.