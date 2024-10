Falso dentista, sequestrato studio nel Napoletano: dal 2016 incassi a nero per 700mila euro

Avrebbe esercitato abusivamente l’attività medica e dal 2016 avrebbe ottenuto ricavi, non dichiarati o non documentati, per 700mila euro.

Protagonista un sedicente dentista, il cui studio oggi è stato sequestrato d’urgenza dalla Guardia di finanza che ha eseguito un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli). Le Fiamme gialle oplontine hanno messo sotto sequestro anche tutti i materiali e le attrezzature all’interno dello studio.

Le indagini hanno accertato che nella struttura l’indagato effettuava, in assenza dei titoli idonei per esercitare la professione, numerose prestazioni sanitarie. Tra queste, la rimozione di molari, la costruzione di impianti dentali, la cura di carie e l’applicazione di anestesie propedeutiche a vari interventi chirurgici. IN ALTO IL VIDEO