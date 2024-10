Campi Flegrei, De Luca: “Territorio raffigurato ancora da carte di Badoglio”

“Quando abbiamo iniziato a lavorare sul piano paesaggistico dei Campi Flegrei ci siamo accorti che le carte erano ancora quelle di Vittorio Emanuele, le più recenti di Badoglio. Il territorio non era più quello che risultava dalle carte che avevamo a disposizione, perfino a Roma. Abbiamo dovuto dare in alcuni casi noi la documentazione al ministero”. Lo sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando a Palazzo Santa Lucia il nuovo progetto di cartografia digitalizzata del territorio.

A margine dell’incontro, il governatore parla con i giornalisti anche dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2024”, che si svolge fino a sabato. “Credo che dobbiamo insistere (con le esercitazioni,ndr). Ovviamente – spiega De Luca – si comprende che, appena si allenta un po’ la preoccupazione, i cittadini tendono a non partecipare. È anche umano dopo mesi di preoccupazione e di tensione. Però è bene insistere, almeno nelle informazioni da dare a tutti i cittadini su alcune necessità in caso di emergenza, sapere, ad esempio, dove bisogna andare immediatamente in caso di pericolo. Ovviamente ci auguriamo tutti quanti di non averne bisogno, però dobbiamo insistere nel dare un’informazione che sia la più adeguata possibile”. IN ALTO IL VIDEO