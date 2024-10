“Anna Diamond”, grande festa per l’inaugurazione del centro benessere a Volla

“Fare presa specialmente sui più giovani, i più vulnerabili sul tema della percezione e dell’accettazione di sé, legittimando il desiderio delle persone di star bene con se stesse e con il proprio aspetto, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità di vita di chi si rivolge a noi”. Con queste parole di Anna Iannucci – da 25 anni nel settore del benessere, naturopatia, medicina estetica avanzata, insegnante di estetica – annuncia l’apertura a Volla (Napoli), in via Rossi 172, di un nuovo centro per il “Beauty store” e “Academy” concepito in una maniera moderna, ovvero come luogo accogliente e informale, dove le persone che intendono star bene con sé stesse possono sentirsi a proprio agio, superando la diffidenza e i timori legati alla chirurgia parlando direttamente con i medici di fronte a un caffè.

Il centro “Anna Diamond” sarà inaugurato martedì 29 ottobre, alle ore 20, con una solenne cerimonia ideata proprio per attirare giovani e meno giovani in un contesto elegantemente arredato, con ambienti rilassanti, smart, accattivanti, facilmente accessibili.

Tanti e prestigiosi gli ospiti previsti per la serata che avrà come madrina l’artista Lina Maddaloni e come ospite d’onore Luciano Caldore. Attesa, inoltre, la partecipazione della cantante Susy Muselli, del maestro Vincenzo D’Agostino, di Claudio Niola, Vincenzo Capasso, Ciro Landi e della giornalista Maria Bertone, del manager Giorgio Mascitiello, di Gianni Gala e Mario Guida, di tanti professionisti della medicina estetica e della chirurgia plastica, e del noto ginecologo Alfonso Calcaro. La serata sarà allietata dai cantanti Jennifer Russo, Sal Gallaro ed Enzo di Napoli.