Genio Civile di Caserta in tilt, vertice in Regione per snellire procedure e recuperare ritardi

Riunione tecnica in Regione Campania tra i presidenti degli ordini professionali dell’area tecnica di Terra di Lavoro ed i vertici regionali per discutere delle problematiche connesse alle tempistiche delle pratiche presenti presso gli uffici del Genio civile di Caserta.

A Palazzo Santa Lucia per individuare le misure idonee a snellire le procedure e recuperare gli atavici ritardi accumulati sinora dagli uffici regionali, erano presenti i presidenti degli ordini provinciali degli architetti, Raffaele Cecoro, degli ingegneri, Carlo Raucci, del collegio dei Geometri, Aniello Della Valle, il vicepresidente dell’ordine dei Geologi, Gennaro D’Agostino, ed il presidente di Ance, Luigi della Gatta, mentre a rappresentare la Regione c’erano il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, il consigliere regionale Giovanni Zannini, il direttore generale Italo Giulivo ed il dirigente del settore Genio civile di Caserta Nicola Di Benedetto.

La discussione è stata incentrata sui forti rallentamenti relativi all’espletamento delle pratiche di autorizzazione sismica e sulle casistiche legate a richieste di integrazioni e/o preavvisi di diniego pervenuto dopo i termini, previsti per legge anche su attestazioni di progetto. I rappresentanti degli ordini hanno esposto le varie problematiche, senza tralasciare una serie di deficit del portale sismica. In particolare, è stata chiesta la redazione di un vademecum in cui siano esplicitate procedure chiare, termini precisi e date certe sull’inizio e la fine dei procedimenti a carico del settore provinciale del Genio civile, oltre alla problematica legata alle difficoltà di interlocuzione ed accesso agli uffici di via Battisti.

Dalla Regione, pur ammettendo ritardi sull’espletamento delle pratiche di autorizzazione, è stato evidenziato come nella maggior parte dei casi le richieste di integrazioni su App, relazioni a strutture ultimate e collaudi, non vadano ad inficiare le pratiche ormai presentate. Al termine di un confronto serrato, si è deciso di far partire un tavolo tecnico con il compito di stilare precise linee guida ed organizzare incontri sul territorio con i vertici del Genio civile.

“Abbiamo trovato grande disponibilità da parte dei vertici della Regione Campania, un incontro in cui nessuno si è nascosto ma tutti hanno discusso in maniera chiara e trasparente”, spiega il presidente degli architetti casertani, Cecoro, sottolineando che “i rappresentanti regionali hanno garantito, assumendo un preciso impegno in tal senso, che in pochi mesi i disagi mostrati che vivono i tecnici di Terra di Lavoro, saranno azzerati e a breve partirà un front-office per permettere un contatto diretto con gli uffici. Noi continueremo a portare avanti le azioni frutto di un’intesa dell’intero comparto edile della Provincia di Caserta ed intraprese per risollevarne l’economia”.