Ferragosto tra i sapori campani alla Masseria Puchetti di Bellona: i menù per pranzo e cena

Ferragosto, la festa estiva per eccellenza in Italia, rappresenta un momento di gioia e convivialità. In Campania, questa ricorrenza assume un’occasione speciale: pranzare o cenare in un ristorante tipico significa immergersi in clima che celebra i sapori autentici e le ricette tramandate di generazione in generazione.

La Masseria Puchetti è il luogo ideale per questa esperienza. Situata a Bellona, in via Triflico 138, nella valle del medio Volturno, ai piedi delle tranquille colline dei Monti Trebulani, Masseria Puchetti sorge in un antico casale di recente ristrutturato, proponendo un’offerta culinaria indimenticabile che combina piatti tradizionali con un tocco di creatività e passione.

Due le proposte per la settimana ferragostana. Mercoledì 14 agosto, dalle ore 20, cena con divertimenti, musica e fuochi d’artificio. 50 euro il costo del menù a persona che comprende: entrée di bollicine; antipasto con scrigno di pasta sfoglia ripieno di parmigiana; primo con mezzo pacchero ai due pomodorini, pesto e granella di pistacchio, stracciata di bufala; secondo con tagliata di manzo con scaglie, rucola e pomodorini; cocomerata; open bar finale; bevande: acqua, vino, bibite.

Giovedì 15 agosto, dalle ore 13, pranzo con menù al costo di 55 euro a persona: bollicine all’arrivo; antipasto centro tavola con tagliere di salumi e formaggi, scarola alla napoletana, bruschetta con crema di patate e porro, focaccia con pomodorini secchi; primo con girasole ripieno di ricotta, provola e melanzane; secondo con a centro tavola lombata di manza polacca alla brace, accompagnata da patate al forno e insalata; anguria, panna cotta, open bar finale e acqua, vino, bibite.

Aperta a cena dal lunedì alla domenica (ore 19-24) e a pranzo il sabato e domenica (ore 12.30-16), martedì chiuso, la Masseria Puchetti è un ristorante-braceria-pizzeria con piatti tipici, carni di qualità, pizza tradizionale e gourmet e una vasta selezione di vini. La suggestiva sala interna e gli spazi esterni sono disponibili anche come location di eventi e cerimonie. Per info e prenotazioni: 08231254824 – 3758772608. Social: “Masseria Puchetti” su Fb e Instagram