Cesa, un premio in memoria del giornalista Gennaro Guida

Cesa (Caserta) – Sarà onorata la memoria del giornalista Gennaro Guida con un premio e la raccolta di tutti i numeri della “suo” giornale, “La Voce”. Lo ha annunciato, pochi giorni fa, il sindaco Enzo Guida.

“Ho incontrato, l’altra mattina – ha dichiarato il sindaco – la figlia del compianto giornalista Gennaro Guida, l’avvocato Marisa. Stiamo cercando di mettere a disposizione di tutti i numeri del giornale ‘La Voce’, pubblicazione che, alla fine degli anni ‘70, iniziò a raccontare la cronaca locale per, poi, diventare un giornale di respiro regionale. Il direttore era appunto Gennaro che, nel mondo del giornalismo, è stata una figura centrale e di rilievo. Vorremmo digitalizzare tutti i numeri di questo giornale, stampare e rilegare tutti le edizioni. Inoltre, vorremmo organizzare, in collaborazione sempre con la famiglia e con l’Ordine dei giornalisti della Campania, una iniziativa che ricordi la figura di Gennaro e stiamo pensando anche ad un premio da dedicare alla sua memoria”.

Gennaro Guida, morto il 18 maggio del 2023, a 74 anni, ex amministratore comunale di tenace fede socialista nel suo amato paese, è stato vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, responsabile delle relazioni esterne e capo ufficio stampa della Tangenziale di Napoli spa e della Società Autostrade Meridionali. Ha collaborato con i quotidiani “Il Mattino”, “Il Roma” e “Il Giornale di Napoli”. E’ stato direttore responsabile del quindicinale “La Voce”, il primo esempio locale di coraggioso giornalismo di denuncia sociale, che ha raccontato con obiettivita gli scempi ambientali del territorio e i retroscena non sempre limpidi della vita amministrativa dei paesi dell’Agro aversano. “La Voce” è stata anche la fondamentale palestra per tanti giovani giornalisti locali che, poi, si sono affermati nelle redazioni delle testate nazionali.