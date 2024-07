Parete, campo scuola della Protezione Civile al Real Sito di Carditello

Parete (Caserta) – Si è concluso al Real Sito di Carditello il “Campo Scuola” promosso, per la prima volta, dalla Protezione Civile di Parete, nell’ambito del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, che ha visto la partecipazione gratuita di ragazzi di Parete dai 13 ai 16 anni con pernottamento in tenda dal 15 al 20 luglio, nell’oratorio parrocchiale di via Vittorio Veneto, e con un’escursione finale tra cultura e natura nel complesso borbonico.

Impegnati nell’iniziativa gli instancabili volontari dell’Aeop – Associazione europea operatori di polizia sezione di Parete – Aversa, presieduta dall’ingegner Ortensio Falco (che, per Parete, opera come Guardie ambientali volontarie e associazione di Protezione Civile iscritta nell’Elenco territoriale della Regione Campania), e il parroco della parrocchia San Pietro Apostolo di Parete, don Antonio Raimondo, con piena disponibilità offerta dalla Fondazione Real Sito di Carditello, presieduta da Maurizio Maddaloni, dal consigliere Luigi Roma e dal direttore Giuseppe Russo.

Grazie all’attenta guida di Michele, i ragazzi hanno visitato tutte le bellezze del Real Sito di Carditello con il racconto e il viaggio immersivo nelle stanze e nelle ambientazioni virtuali, per poi ultimare il viaggio con i temi che proprio si conciliano con “Anch’io sono la Protezione Civile” ossia i temi ambientali della salvaguardia e del recupero dei beni comuni, della natura e del rischio incendi boschivi.

Importante è stato il momento finale in cui si è parlato di come una reggia da fiore all’occhiello del territorio, insieme alla Reggia di Caserta e altri siti della provincia di Caserta, sia diventata per mano dell’incuria degli uomini una discarica a cielo aperto per poi, da pochi anni, divenire nuovamente un sito da visitare capace di conciliare storia cultura natura e modernità.