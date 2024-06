Cesa, Marco Marrandino oggi avrebbe compiuto 40 anni: targa commemorativa sul “Muro dei Sogni”

Cesa (Caserta) – “Un segno indelebile come il ricordo che hai lasciato nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti! Qui, su questo muro dove i nostri sogni resteranno immortali perché trascendono il tempo e lo spazio, e la tua essenza rimarrà con noi! Ciao Marco!”. E’ la dedica che l’associazione “Labor Mentis” ha impresso su una targa, affissa stamani sul “Muro dei Sogni” in piazza De Michele, a Cesa, in memoria di Marco Marrandino, l’avvocato ucciso insieme al fratello Claudio, di 29 anni, una settimana fa all’altezza dello svincolo di Succivo dell’Asse Mediano per mano di un 53enne loro concittadino.

Oggi Marco avrebbe compiuto 40 anni. E per l’occasione i membri dell’associazione hanno festeggiato simbolicamente il suo compleanno, insieme alla moglie Rosa, con l’intenzione di mantenere sempre vivo il suo ricordo anche con iniziative future. Oltre ad essere uno stimato professionista e con un passato in politica (era stato presidente del Consiglio comunale), era molto attivo anche nel sociale: proprio con gli amici di “Labor Mentis” aveva fatto parte della spedizione per portare aiuti alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal devastante terremoto del 2009. Vi riproponiamo a seguire i video che mostrano Marco impegnato a caricare generi di prima necessità e consegnarli, insieme ad altri volontari, agli sfollati nelle tendopoli dell’Aquila.

“Sono questi i video che vanno condivisi”, è il messaggio dei soci di “Labor Mentis” in risposta alle cruente immagini circolate, e che non avrebbero mai dovuto circolare per semplice buonsenso, su chat e social già nelle ore successive al duplice omicidio. Video che mostrano chi era Marco Marrandino nella vita di tutti i giorni: una persona gentile e disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri. SOTTO LE FOTO DEL MURO DEI SOGNI E I VIDEO DELLA SPEDIZIONE IN ABRUZZO DEL 2009