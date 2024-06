Caserta, Giustizia Climatica: seminario al Dipartimento Scienze Politiche

Caserta – Le recenti sentenze emanate dai tribunali nazionali, europei ed internazionali sulle conseguenze determinate dai cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul nostro pianeta e che grande impatto stanno avendo sulla vita di ogni essere umano e sulle sue attività economiche, sociali e culturali, saranno al centro di un interessante convegno dal titolo “La Giustizia Climatica”, in programma il prossimo martedì 2 luglio presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha sede a Caserta.

Nell’ambito del progetto Prin Pnrr 2022 “Coping with Climate Change. Method, reasons and procedure for science based policy making” e con il patrocinio della rivista giuridica AmbienteDiritt, il dipartimento della Vanvitelli ed il dottorato di ricerca in Ambiente, Diritto Comparato e Transizioni promuovono un seminario giuridico che, dalle ore 10.30, nell’aula 3 di Viale Ellittico 31, passerà in rassegna le recenti pronunce giurisprudenziali, nazionali ed internazionali, nella prospettiva delle problematiche del cambiamento climatico.

“Il convegno offrirà un’opportunità unica per discutere di questi temi con esperti di rilievo e per promuovere un dialogo costruttivo sulle sfide e le opportunità legate alla giustizia climatica”, spiegano il direttore del dipartimento, Francesco Eriberto d’Ippolito, ed il coordinatore del dottorato, Domenico Amirante, che porteranno i saluti di benvenuto insieme a Vincenzo Pepe, fondatore di FareAmbiente – Movimento ecologista europeo e ordinario di Diritto dell’ambiente e dell’energia italiano e comparato; a Fulvio Conti Guglia, direttore responsabile della rivista AmbienteDiritto.

Coordinati da Amirante, interverranno, come relatore, Francesco Corvaro, inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico, mentre ne discuteranno del tema della giustizia climatica i ricercatori Alessandra Osti dell’Università degli studi Statale di Milano; Carmine Petteruti dell’UniVanvitelli nonché responsabile dell’unità operativa Prin Pnrr 2022 “Coping with Climate Change. Method, reasons and procedure for science based policy making”; Luigi Colella dell’UniCampania e Barbara Marchetti dell’Università degli Studi “E-Campus”.