Napoli, incidente a Capodichino nel cantiere della metro Linea 1: morto operaio, altri due feriti

E’ di un operaio di 63 anni (e non di 20, come appreso in un primo momento, ndr.) deceduto e altri due rimasti feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi nel pomeriggio a Napoli, nel cantiere della metropolitana Linea 1 tra Capodichino e Poggioreale, in viale Fulco Ruffo di Calabria, vicino all’aeroporto.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai sarebbero stati travolti durante i lavori dal cedimento del terreno mentre si trovavano in una galleria di collegamento.

L’operaio deceduto, Antonio Russo, 63enne di Giugliano in Campania, sarebbe dovuto andare in pensione a settembre.

Per quanto riguarda le condizioni dei feriti, un operaio di 54 anni, Michele Pannone, ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; è ricoverato all’ospedale del mare in codice rosso. L’altro ferito è un 59enne, Salvatore Agliottone, che ha riportato una contusione ad una gamba ed è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso. Gli operai coinvolti sono tutti dipendenti della Sinergo, la società che sta realizzando i lavori della metro.