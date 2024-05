Campionato scolastico disegno tecnico: finalissima casertana a San Tammaro

La finalissima provinciale dei Campionati di Disegno Tecnico si terrà giovedì 9 maggio, alle 15.30, a San Tammaro (Caserta), nella sede della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini” di Santa Maria Capua Vetere.

Sarà un momento cruciale per tanti giovani talenti che avranno l’opportunità di mostrare il frutto del loro lavoro. Per la prima volta in provincia di Caserta sarà disputata la finalissima di un campionato nazionale che ha visto coinvolti istituti scolastici di tutta Italia. Gli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, giunti in finale, si sfideranno a colpi di righello squadra, matite, compasso e gomma.

L’obiettivo del progetto nazionale è il potenziamento delle competenze del disegno tecnico, attraverso una sana competizione. L’idea di questa competizione nasce nel Lazio, in provincia di Frosinone, su proposta e realizzazione finale del professor Fabio Macchia. Concorso che è riuscito a coinvolgere ben 17 mila studenti in tutta Italia.

Nel Casertano si tratta della prima edizione del campionato e l’istituto guidato dalla dirigente Giuseppina Verile ne rappresenta l’ente capofila. Le scuole che prenderanno parte alla finalissima sono: Istituto Comprensivo 2 “Rita Levi Montalcini” di Santa Maria Capua Vetere, Ic “Principe di Piemonte” di Santa Maria CV, Ic “Bosco” di Marcianise, Ic “Capol D.D.” di San Nicola la Strada. Le premiazioni degli studenti meritevoli e che otterranno piazzamenti durante la finale provinciale si terranno il prossimo giugno all’Istituto capofila “Montalcini”.