Caivano, De Luca presenta riqualificazione edilizia in spazi Parco Verde

L’ha definita la “primavera di Caivano” il presidente Vincenzo De Luca. Si tratta del progetto di riqualificazione edilizia che vede in prima fila la Regione Campania e l’Acer, Agenzia campana per l’edilizia pubblica residenziale, per un investimento di 3 milioni di euro per la riprogettazione degli spazi porticati nei rioni Mattoni Rossi e Parco Verde a Caivano.

Presenti all’iniziativa il presidente di Acer, David Lebro, il direttore dell’Asl Napoli 2 nord, Mario Iervolino, e i commissari prefettizi di Caivano, dei quali abbiamo ascoltato Filippo Dispenza.

L’obiettivo è promuovere la creazione di spazi adatti alla vita quotidiana, alla socialità e alla formazione di nuove relazioni umane, inclusività e qualità sociale. IN ALTO IL VIDEO