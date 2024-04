Teverola, l’ex sindaco Barbato candidato consigliere nella lista di Gennaro Caserta

Teverola (Caserta) – L’ex sindaco Tommaso Barbato scenderà in campo come candidato consigliere nella lista “Teverola Futura” guidata dal candidato sindaco Gennaro Caserta, presidente del Consiglio comunale e assessore nella sua amministrazione comunale.

“Da sindaco uscente del gruppo ‘Futura per Teverola’, un progetto politico che ho abbracciato nel 2019, – fa sapere Barbato – mi candido come consigliere con il gruppo ‘Teverola Futura’ guidato da Gennaro Caserta. Scelgo di unirmi a questo movimento con la consapevolezza e la grinta di mettermi ancora una volta in gioco perché credo nella continuità del progetto, nelle idee politiche e sociali che esso rappresenta”.

“Affiancato dalla mia maggioranza e da altre straordinarie persone perbene – sottolinea l’ex sindaco – mi propongo, in primis, di portare a termine i progetti avviati dalla mia amministrazione nel 2019 e che sono stati stroncati e rallentati da chi remava contro gli interessi della propria città”.

“Come allora, credo in una politica sana e corretta, credo in una Teverola migliore, più bella, più florida. Sono entusiasta del percorso da affrontare – conclude Barbato – e fiducioso di poterlo percorrere ancora una volta insieme a voi”.