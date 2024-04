Gricignano, il giovane talento Benedetto Lucariello difende la porta del Benevento Under 12

Gricignano (Caserta) – ​Piccoli campioni crescono. C’è un classe 2012, di Gricignano, che sembra avere decisamente le carte in regola per diventare un grande calciatore. Parliamo di Benedetto Lucariello, 12 anni, attualmente portiere della squadra Under 12 del Benevento. Cresciuto tra le fila dell’Europa Cesa, grazie alla grande passione per il pallone, unita a talento, disciplina e determinazione, è approdato due anni fa nel settore giovanile degli “stregoni”.

Il suo idolo è Gianluigi Buffon, sin dalla tenera età l’ex numero uno della Nazionale è sempre stato il suo portiere preferito. Di recente, Benedetto si è messo in mostra al Torneo di Casal di Principe e al Torneo di Sicilia, dando spettacolo con grandi interventi e diversi rigori respinti che gli hanno consentito di conquistare gli applausi e il consenso del pubblico.

I genitori, intanto, si godono il momento, senza mettere pressioni al figlio ma permettendogli di vivere il suo sogno ad occhi aperti: “Lui vuoi fare il calciatore professionista – raccontano – e, insieme a lui, speriamo che possa raggiungere questo obiettivo. Ma, al momento, l’importante è che si diverta e che si impegni a scuola”. A Benedetto un grande “in bocca al lupo”!