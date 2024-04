Aversa, lo scautismo e i 30 anni del Masci: convegno il 14 aprile al Chiostro di San Francesco

di Salvo Sagliocco (da Osservatorio Cittadino) – Aversa (Caserta) – La Comunità Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Aversa 1 “San Camillo del Lellis”, in occasione del trentennale della firma della Carta di Comunità, domenica 14 aprile, alle ore 10.30, al Chiostro di San Francesco, in piazza Don Diana, ha organizzato un convegno sul tema: “Lo scautismo adulto sul territorio – ieri, oggi e domani”.

L’evento, sarà introdotto da Carmine Munno, Magister del Masci Aversa 1, saluteranno Salvatore Tinto, fondatore del gruppo Masci Aversa 1, Raffaele Belluomo, consigliere nazionale Masci, i segretari regionali del Masci, Frate Fedele Mattera, assistente ecclesiastico Masci Regione Campania. A moderare l’incontro sarà Dante Abate, fratello Scout comunità Masci Aversa 1. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa ed di alcuni fratelli Adulti Scout della Comunità Masci Aversa 1.

Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Costa, presidente nazionale Masci. Sarà una giornata interamente dedicata allo scautismo aversano “Scout per un giorno” e con l’occasione, si festeggeranno anche i 50 anni dell’Agesci (1974 – 2024) e il settantennale della costituzione del Masci (1954 – 2024). Si invitano tutti i fratelli Scout, le associazioni presenti sul territorio e l’intera cittadinanza alla partecipazione dell’evento.

“Questo evento – fa sapere Carmine Munno – per noi della comunità e, in particolare per il sottoscritto, Magister del Masci Aversa 1, ha un significato importante e riveste un carattere di particolare rilievo in quanto si festeggiano diverse ricorrenze tra cui il trentennale della nascita del Masci ad Aversa, e lo faremo alla presenza del presidente nazionale del Masci, Massimiliano Costa. È mia intenzione, e della comunità che rappresento, quella di festeggiare insieme alla cittadinanza il nostro anniversario ma soprattutto di far conoscere che cosa è il Masci e cosa facciamo, perché purtroppo la gente non ci conosce: Dunque, quale momento migliore di un incontro come questo, inserito in una giornata, quella del 14 aprile, durante la quale festeggiamo i 30 anni nostri, i 70 anni del Masci Nazionale e i 50 dell’Agesci?”.