“No ai tagli alla cultura”: a Napoli protestano attori, imprenditori e lavoratori del settore

Napoli – Duecento tra attori, imprenditori teatrali e semplici lavoratori del settore hanno manifestato all’esterno della Regione Campania al presidio organizzato da Slc Cgil Napoli e Campania (rappresentato dal segretario Gianluca Daniele) per dire no al taglio dei fondi alla cultura. – continua sotto –

Bandiere, striscioni e manifesti hanno affollato via Santa Lucia per chiedere lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione e per protestare contro l’autonomia differenziata. Misure, dicono dalla piazza, che penalizzano il meridione e rischiano di paralizzare tutto il comparto dell’arte e della cultura.

Presenti anche l’attrice Nunzia Schiano e la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone. Una delegazione di manifestanti ha poi incontrato l’assessore alla semplificazione e al turismo della Regione Campania Felice Casucci, che ha ascoltato le istanze del sindacato e dato rassicurazioni.

