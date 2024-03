Campania e Toscana, un comune passato etrusco: incontro a Napoli

Napoli – La Campania, la Toscana e quel comune passato etrusco: se n’è parlato nel corso dell’incontro fuori salone “Toscana, terra d’arte, meraviglie ed emozioni”. – continua sotto –

Il dibattito è stato organizzato dall’Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica, rappresentata dal direttore Francesco Tapinassi, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma proprio nel capoluogo campano. Un rapporto rafforzato ulteriormente dal ritrovamento dei bronzi di San Casciano, in mostra al Museo Nazionale di Napoli.

Nella sala Mascagni del Grand Hotel Vesuvio si è discusso dei punti di contatto tra le due regioni e delle strategie per promuovere il turismo attraverso la cultura. I lavori sono stati chiusi dalla coordinatrice del Turismo culturale e delle relazioni internazionali di Toscana Promozione Turistica, Clara Svanera, che alla Toscana Etrusca ha anche dedicato una guida.

A sottolineare lo stretto legame tra questi territori anche l'assessore alla Semplificazione e al Turismo, Felice Casucci, e l'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo.