San Cipriano d’Aversa, gli allievi della Polisportiva Capasso a lezione con il campione olimpico Luigi Busà

San Cipriano d’Aversa (Caserta) – Una giornata di sport in memoria del maestro Ubaldo Capasso quella tenutasi, sabato 16 marzo, alla Polisportiva Capasso, nel Parco della Legalità di San Cipriano d’Aversa, alla presenza del campione olimpico Luigi Busà, karateka italiano, specializzato nel kumite, oro a Tokyo 2020. – continua sotto –

In mattinata, gli allievi “baby” della Polisportiva guidata dal maestro Nicola Capasso sono stati impegnati in varie attività specifiche organizzate per svolgere una gara di karate, tra le quali percorso studiato e combattimento libero.

Un evento promosso insieme allo Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale, di cui Nicola Capasso è responsabile per la Campania. Il maestro ha ringraziato, per la loro presenza, il sindaco Vincenzo Caterino, il comandante della stazione Carabinieri, Rocco Perone, Pietro Elefante della ditta “Elefantino sport”, insieme al presidente della Fijlkam, Antonio Bracciante, Delia Piralli, coordinatrice nazionale Csen, e il presidente Csen, Francesco Proietti.

Nel pomeriggio, è giunto il campione olimpico Busá che ha guidato un allenamento con i ragazzi più grandi di età, raccontando a loro il suo percorso sportivo, fatto di passione e disciplina, invitando i ragazzi a crederci sempre e, soprattutto, a metterci il cuore. – sotto un’altra immagine –