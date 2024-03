Don Diana, Caterino: “Donata foto alla presidenza del Consiglio Regionale”

Casal di Principe (Caserta) – “A 30 anni dalla perdita di don Giuseppe Diana ho avuto l’onore di presentare al presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero una foto del caro don Peppe, impreziosito dalle sue parole immortali: ‘Per amore del mio popolo non tacerò’. Parole che risuonano come un faro di speranza e un imperativo morale per tutti”. – continua sotto –

Così, la consigliera comunale di Casal di Principe Lia Caterino, che questa mattina, in occasione del trentennale dell’uccisione da parte della camorra del sacerdote di Casal di Principe, ha donato al presidente la raffigurazione di don Peppe in compagnia di Giuseppe Miele e Mario Petito, familiari di vittime innocenti della camorra.

Giuseppe è il fratello di Pasquale, un giovane imprenditore la cui vita è stata spezzata troppo presto per aver osato dire no alla tirannia dell’estorsione. Mario è invece il padre di Antonio, strappato all’affetto dei suoi cari per volere crudele di chi non conosce onore né pietà.

“In questo giorno di memoria e impegno – ha continuato Lia – il mio cuore è con loro e con ogni cittadino di Casal di Principe che sogna un futuro di libertà e giustizia. La loro lotta è la mia lotta, la loro speranza è la mia speranza. Insieme, con coraggio e determinazione, possiamo scrivere una nuova storia per la nostra comunità. Una storia di rinascita, dove l’amore per il nostro popolo ci guiderà verso un domani di pace e prosperità”.