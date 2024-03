Castel Volturno, “La terra non è un posacenere”: i ragazzi di Futura ripuliscono il territorio

Castel Volturno (Caserta) – L’associazione “Futura” continua con le sue iniziative nel comune di Castel Volturno. La realtà associativa, nata dalla volontà di contribuire ad una rinascita sociale del proprio territorio, da mesi ormai porta avanti iniziative dal grande valore sociale. – continua sotto –

L’11 ed il 14 marzo sono state installate le “Tampon Box” nelle scuole, un evento riuscito grazie alla profonda collaborazione tra istituti scolastici ed associazione. In seguito, Futura ha promosso l’iniziativa “La terra non è un posacenere”, format nato in collaborazione con Legambiente Campania. L’iniziativa, tenutasi come seconda tappa a Scatozza e Castel Volturno centro, ha visto impegnati i ragazzi di Futura nella rimozione di mozziconi di sigarette dalle strade della località. Il format verrà replicato nelle altre frazioni della città, dando vita ad un tour itinerante per la pulizia delle strade dai mozziconi di sigarette.

Questo format nasce dall’esigenza di sensibilizzare i giorni sulla tematica ambientale. A tal proposito, Martina Cassandra, vicepresidente di Futura, ha dichiarato: “La cicca è ciò che resta della sigaretta, che viene la maggior parte delle volte gettata in strada per mancanza di appositi contenitori o per semplice inciviltà. Il nostro obbiettivo partendo da destra Volturno fino ad Ischitella deve essere quello di sensibilizzare la città a rispettare l’ambiente”.

Dello stesso parere Antonio Boccone, altro vicepresidente di Futura: “Sono contento che siamo giunti alla seconda tappa de ‘La terra non è un posacenere’, la campagna è stata dedicata per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell’inquinamento da mozziconi di sigaretta, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente. L’idea di Futura è quella di intervenire decisamente su questo fronte per creare maggiore consapevolezza nei fumatori sui possibili danni all’ambiente causati dall’abbandono di mozziconi in giro per le strade o per le spiagge e quindi stimolare anche la comunità su come un piccolo gesto abbia un grandissimo valore per il nostro pianeta”.