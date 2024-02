Carnevale a Gricignano 2024, il carro di “Aria Pulita” tra natura e scienza

Gricignano (Caserta) – Con le nostre telecamere abbiamo visitato la base operativa del comitato “Aria Pulita” dove è stato allestito il grande carro allegorico che sarà in scena durante il Carnevale a Gricignano, in programma dal 4 al 18 febbraio. – continua sotto –

Con in testa due leoni, seguiti da un personaggio ispirato al classico “scienziato pazzo” che, alle prese con i suoi esperimenti contro natura, finisce per creare un mostro pluriteste, il carro ha debuttato nel pomeriggio di domenica 4 febbraio insieme agli altri tre carri (Nave pirata, Vichingo e Casa di Carta) dell’associazione “Coriandoli Gricignanesi”.

L’edizione 2024 del Carnevale a Gricignano è stata promossa dalle due associazioni, con il patrocinio morale del Comune di Gricignano. Oltre ai carri anche le esibizioni delle scuole di danza “Union Dance School” e “Manu Dance School”, animazione per bambini e una sorpresa del vulcanico gruppo dei “Risperatos”.

Il programma si articolerà in vari appuntamenti durante il mese di febbraio. Dopo l’esordio del 4 febbraio, venerdì 9, alle ore 10, sfilata dell’istituto comprensivo “Filippo Santagata” e, dalle 11 alle 13, festa nella villa comunale “Mazzoni” di corso Umberto. Domenica 11, dalle ore 14 alle 20, festa con animazione e artisti di strada nel piazzale della chiesa della Madonna del Rosario. – continua sotto –

Martedì 13, giorno di Carnevale, alle ore 9 inizio sfilata lungo via Sant’Antonio Abate, corso Umberto, via De Gasperi e sosta davanti la chiesa del Rosario. Si riprenderà alle ore 14 con il prosieguo della sfilata per via Falcone, via Madonna dell’Olio, via Aversa e, alle 17, arrivo in piazza Municipio con animazione e artisti di strada. Domenica 18, dalle ore 14 alle 21, festa nella villa comunale con intrattenimento e artisti di strada. IN ALTO IL VIDEO, SOTTO LA LOCANDINA