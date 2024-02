Aversa, all’istituto “Cimarosa” incontro su bullismo e cyberbullismo

Aversa (Caserta) – Meritocrazia Italia Campania, con Caritas e Artedonna, avvia un ciclo di incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta. Il primo appuntamento è fissato presso l’istituto comprensivo “Domenico Cimarosa” di Aversa. – continua sotto –

I temi scelti sono il bullismo e cyberbullismo ed è incluso un laboratorio esperienziale sulle Dipendenze da social e smartphone. Sono previste due giornate formative: la prima è questa fissata per il 7 febbraio, alle ore 10.15, e avrà come destinatari gli studenti della scuola e la seconda (che si terrà entro il mese di febbraio) sarà destinata a docenti e genitori e quindi a un pubblico adulto.

Dopo i saluti del professor Mario Autore, dirigente scolastico, la dottoressa Rachele Arena, coordinatrice per la Campania e per l’Area Sud Italia di Meritocrazia Italia, moderati dalla professoressa Maria Luisa De Luca, referente progetto lettura della scuola, interverranno la professoressa Gemma Ciardulli, referente al bullismo e cyberbullismo, la dottoressa Maria Rosaria Romano, dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cybernetica Campania, Molise e Basilicata, il dottor Pino Tartaglia, psicologo e psicoterapeuta che coinvolgerà gli studenti della seconda media della scuola in un laboratorio esperienziale sull’uso consapevole e responsabile dei social e degli smartphone dopo la proiezione di alcuni video selezionati dal dottor Emilio Di Fusco. Chiuderà l’ingegner Gianni di Martino, autore del libro “Un vecchio testamento: storie di baby gang” con una riflessione sul tema.

Nella provincia di Napoli è in programma l’avvio di un percorso formativo sull’educazione all’affettività, i cui lavori saranno coordinati dall’avvocato Federica Marciano. Le scuole della Campania che vorranno ospitare uno dei percorsi formativi attivati da Meritocrazia Italia potranno farne richiesta scrivendo a: meritocraziaitalia.campania@gmail.com.