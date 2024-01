Il colonnello Gennaro Scotto di Santolo alla guida del Comando Militare Esercito “Basilicata”

Originario di Napoli, il Colonnello Gennaro Scotto di Santolo, oggi ha assunto la guida del Comando Militare Esercito “Basilicata”, subentrando al Colonnello Biagio Antonio Ferraro. – continua sotto –

Laureato in Scienze Strategiche, in Economia e Commercio e in Scienze Politiche vanta un curriculum di altissimo livello, iniziato presso l’Accademia Militare di Modena nel lontano 1985/86.

Ha continuato la formazione, frequentando il 124° Corso di Stato Maggiore dell’Esercito in Civitavecchia, il 9°Corso presso l’Istituto di Stato Maggiore Interforze, la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, perfezionando la conoscenza delle lingue inglese e francese. Ha proseguito il percorso, conseguendo il Master in Studi Internazionali Strategico – Militari, presso la Luiss Roma, il Master in Scienze Strategiche in Torino e il Master in Procurement Management presso l’Università di Tor Vergata.

Successivamente ha frequentato il corso per Ufficiali addetti alla sicurezza dell’impiego del laser, il NATO Staff Officer Orientation Course, il NATO NBC warning and reporting system-manual procedures, il corso per consigliere giuridico nelle Operazioni militari, il corso di logistica NATO, il corso di Cooperazione Civile e Militare. – continua sotto –

Ha ricoperto prestigiosi incarichi di comando tra cui quello di Gruppo (Comandante del 1°Gruppo del 24° Reggimento di Artiglieria (2008 – 2009), Capo Sezione e Capo Ufficio Programmazione Finanziaria del Comando Logistico dell’Esercito (2010 – 2016), Comandante di Reggimento di Artiglieria (2016 – 2018), Capo Ufficio Documentale del Comando delle Forze Operative Sud in Napoli (2018 – 2020), Coordinatoreper il Territorio del Comando dele Forze Operative per il Sud Italia (2020/2021).

Ha partecipato a diverse missioni internazionali, distinguendosi in quella recente in Africa, dove ha rivestito il ruolo di Comandante della Base Militare Italiana in Gibuti (Corno d’Africa). In tale operazione ha infatti ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica di Gibuti, che costituisce la più alta forma di riconoscimento nazionale.

È stato insignito di diverse onorificenze e decorazioni: titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; titolo di Cavaliere della Repubblica di Gibuti (nota come medaglia del 27 giugno – in ricordo della indipendenza dalla Francia), Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando nell’Esercito, Croce commemorativa per le missioni di mantenimento della pace (3 missioni), Croce d’oro per anzianità di servizio militare, Croce commemorativa per la partecipazione alle Operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico, Medaglia di Bronzo al merito della Difesa Nazionale Francese, Medaglia commemorativa NATO Bosnia Herzegovina, Medaglia commemorativa NATO Kosovo, Medaglia commemorativa NATO Macedonia; Medaglia per l’Operazione EUTM (European Training Mission) in Somalia, Medaglia per le Operazioni di Antipirateria nell’Oceano Indiano, Medaglia per l’Operazione Navale Atalanta nell’Oceano Indiano e nello stretto di Bab el Mandeb, Medaglia per la missione addestrativa dell’Arma dei Carabinieri MIADIT Somalia, titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, titolo di Cavaliere del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero al Merito Melitense di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, titolo di Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. – continua sotto –

Il Colonnello Scotto di Santolo ha auspicato una proficua collaborazione con tutte le Istituzioni del Territorio, nel supremo benessere della collettività. Coniugato con la dottoressa Annarita Caputo, ha due figlie, Silvia ed Ines.