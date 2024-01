Incidente stradale in Molise, coinvolto il sindaco casertano di Ciorlano

Non ha riportato gravi conseguenze il sindaco di Ciorlano, Mauro Di Stefano, coinvolto lunedì scorso in un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze di Pesche, in provincia di Isernia, lungo la statale 17. – continua sotto –

Secondo una prima ricostruzione, il primo cittadino del più piccolo comune del Casertano (poco meno di 400 abitanti), situato al confine col Molise, viaggiava a bordo della sua autovettura nella zona di cui è originario quando, per cause da accertare, si è scontrato con un altro veicolo occupato da una coppia di coniugi del posto.

Condotto in ospedale, Di Stefano è stato dimesso ed ha potuto rientrare a casa. Nessuna conseguenza, sembra, anche per i coniugi coinvolti nel sinistro.